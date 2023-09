Lyckad supportermatch gav viktigt tillskott: ”Helt fantastiskt”

Lördagens hemmamatch mot Jitex BK var inte bara viktig på planen för Mallbacken utan också vid sidan av.

Det genom att företag och privatpersoner sponsrade med pengar för varje åskådare som tog sig till Strandvallen – något som gav ett viktigt tillskott i kassan.

– Det finns ett engagemang som är otroligt stort, säger ordföranden Evelina Nilsson efter supportermatchen.

Under onsdagen meddelade Mallbacken att 278 936 kronor hade kommit in till klubben under de två veckor som gått sedan de gick ut med att klubben är i en ekonomisk kris.

En bit på väg men fortfarande en hel del kvar till den miljon som krävs.

Men lördagens hemmamatch var en så kallad supportermatch där man från klubbens håll hoppades på ytterligare viktigt tillskott. Inträdet var fritt, men företag och privatpersoner sponsrar med pengar för varje åskådare som tar sig till Strandvallen.

”Det var gåshud”

När matchen var färdigspelad kunde man för Mallbackens del konstatera att det på planen blev en blytung förlust med 2-3.

Men vid sidan av var det desto positivare då 732 åskådare hade tagit sig till Strandvallen.

Något som spelarna la märke till.

– Det var helt fantastiskt att kolla runt omkring planen. Det var gåshud när vi gick ut på planen. I omklädningsrummet sa vi att det är synligt hur många som bryr sig om den här föreningen så det är bara för oss att visa lika mycket hjärta ute på planen, säger Irvina Bajramovic.

Ordföranden Evelina Nilsson kunde konstatera att det var mycket folk och bilar runt omkring i Mallbacken.

– Väldigt roligt att se. Det är otroligt kul med det stödet vi får.

Evelina Nilsson, till höger, berättar att det var väldigt kul att se det stödet Mallbacken fick under lördagen.

”Alla pengar räknas”

Inför matchen hade man en förhoppning på att komma upp i 1000 kronor per åskådare – en siffra man blev en bit ifrån.

– Vi kom nästan uppe i 300 kronor per åskådare. Men det är inte försent ifall man känner att man vill bidra i efterhand, säger Evelina Nilsson och fortsätter:

– Det känns som ett viktigt tillskott i kassan, absolut. Sen är det ju så att alla pengar räknas och alla kronor ska in och ju mer vi får in på den här matchen desto mindre annat av det andra behöver vi göra.

Nästa hemmamatch spelas redan på onsdag då KIF Örebro gästar Strandvallen i Svenska Cupen.

– Det är allsvenskt motstånd och på gränsen till derby eller rivalmöte om man så vill säga. Så det känns som en viktig match där vi hoppas på en hel del publik för det innebär pengar in för oss. Så det är man varmt välkommen att komma och kolla på.

Trots förlusten kan Evelina Nilsson konstatera att det värmer med det stöd de fick under lördagen samt har fått hittills.

– Det vill vi verkligen trycka på att Värmland och Sverige vill ha kvar Mallbacken. Det finns ett engagemang som är otroligt stort. Därför hoppas vi att det är fler som vill vara med framöver.