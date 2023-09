Vi stod på toppen av karriären som 13-åringar.

Nu är det 45 år sedan vi spelade match tillsammans senast, och flera av oss har nog inte ens setts under nämnda och omfattande tidsrymd.

Men den gångna helgen var det återträff för Karlstad BK:s pojklag, årgång 1962.

Det började på den tiden då man hade uttagningsmatcher för elvaåringar.

Forntid således, en annan tid under alla förhållanden.

Karlstad BK hade några år tidigare sjösatt ett väldigt ambitiöst projekt kallat Stadsdelsfotbollen. Alla fotbollsintresserade småkillar var med. KBK lyckades samla alla ungar under ett tak, alla utom Norrstrandsbarnen för de spelade i Norrstrand.

Även de allra minsta spelade 11-mannafotboll. Och att förklara offsideregeln för en sjuåring måste ha varit lika lätt som att redogöra för relativitetsteorin inför ett klassrum fyllt av öronmaneter.

Men det tog sig. Och några år senare vankades det uttagningsmatch. Alla stadsdelslagens tränare i aktuell årgång fick skicka de som ansågs vara bäst till Våxnäs idrottsplats.

Mitt lag, Orrholmen, bestod av barn från nämnda stadsdel, samt Viken, Kvarnberget och innerstaden och utmanade dominanten Kroppkärr. Vi fick således med rätt många i representationslaget. Jag var en av dem. Kroppkärr fick med några fler. Sixbacken, som också var bra representerades, Rud fick med ett par stycken, Gruvlyckan någon.

Och vi blev rätt bra.

Vi peakade med att spela hem riksomfattande Buster Cup, namngiven efter serietidningen som var enormt stor bland kidsen vid den här tiden. Vi var 13 och vi blev aldrig bättre än så.

Fast det trodde man ju att man skulle bli. Efter cupfinalvinsten mot AIK på Råsunda (1-0 och mål av Håkan Gidebratt) såg man ju ingen ände på framgångarna. Vi kunde liksom inte förlora.

Vi var storögda och såg bara möjligheter.

Men verkligheten skulle komma ifatt oss också. Några år senare var vi inte ens bäst i Värmland. Ett Degerfors med killar som Jan ”Adidas” Svensson, Göran Holter och Janne Bohm slog oss i Lilla VM-finalen efter förlängning. Och vi var på något sätt detroniserade.

Under den handfull år som vårt lag kamperade ihop föll några bort på vägen och några tillkom. Nu är det ganska exakt 45 år sedan vi spelade vår sista match tillsammans, den där bittra Lilla VM-finalen var bland det sista vi gjorde tillsammans.

Några av originalmedlemmarna hade då redan valt hockeyn och försvunnit den vägen, någon satsande på curling och blev ett världsnamn som tränare, några la av och ett antal av oss försökte satsa vidare i KBK:s juniorlag.

Curlingprofilen Sören Gran laddar på.

Det har alltså gått 45 år. En halv mansålder.

Hisnande.

Efter att snackat om det i flera år, sådär som man gör - ”vi borde ses, vi borde samla ihop gänget” - alltså sånt där tugg som nästan aldrig omsätts i praktiken, gjorde vi slag i saken.

Stefan Olsson, Molkomsbon och nuvarande generalsekreteraren i Svenska friidrottsförbundet, var one of the originals i KBK-62. Och Stefan är en man som får saker ur händerna.

Stefan drev det, satte ihop ett program för två dagar tillsammans med gamle lagkaptenen Lennart Wangsten.

När du läser det här smälter vi fortfarande upplevelserna från återträffen. Lite gråare, lite tunnhårigare, rätt mycket tyngre och med en bollträff som visade sig ha lämnat oss på vägen hit hade vi en fantastisk helg. Och nu känns det nästan lite tomt.

Vi avböjde dock vänligt men bestämt alla propåer om en förmatch inför Karlstad Fotbolls division 1-match på Sola Arena.

I det här fallet var det nämligen klart bättre förr.