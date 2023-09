IF Karlstad Fotboll slog Enskede med uddamålet

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för IF Karlstad Fotboll, som vann hemma mot Enskede med 5-4 i P19 Div 1 Region 4 herr i fotboll på lördagen.

Rezae Ramzan nätade för hemmalaget, medan Marcus Yalcin blev fyramålsskytt för gästerna.

IF Karlstad Fotboll har två segrar och tre förluster och 12–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Enskede har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 10–16 i målskillnad.

IF Karlstad Fotboll tar sig an Huddinge IF i nästa match borta lördag 7 oktober 17.00.