Styret om Bryngfjordsbackens framtid: ”Gör allt vi kan”

Niklas Wikström (L) vill se en kommunal satsning på Bryngfjordsbacken i Karlstad.

Att backen finns kvar är även det grönröda styrets ambition – som dock understryker att det fortfarande krävs en extern aktör.

– Om vi hittar en intressent går det att se över förslag som längre arrendeperioder, säger Robert Halvarsson (MP).

Det är i en tidigare intervju med NWT som kommunalrådet Niklas Wikström efterlyser en kraftsamling för att rädda skidanläggningarna i södra och mellersta Värmland.

Backarna i Kil, Sunne och Karlstad dras alla med stora problem inför årets säsong, och det är ännu oklart om någon av dem kan öppna.

– Samhället tjänar på den här typen av satsningar. Vi gör stora satsningar på fritid och idrott annars i kommunen, men man är inte beredd att göra det på utförsåkning. Det blir ett tomt hål där. Det är skevt, sade Wikström som efterfrågar flera olika satsningar på anläggningarna.

”Söker aktivt”

Det grönröda styret i Karlstad har tidigare varit tydliga med att de söker en extern aktör till Bryngfjordsbacken – resurserna finns inte till att driva backen i egen regi.

– Det spåret ligger kvar. Vi söker aktivt efter någon som har både resurser och kunskap för att sköta driften, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Halvarsson (MP).

Ett steg för att rädda Bryngfjorden menar Niklas Wikström är att förlänga arrendeperioden för anläggningen.

– Om vi hittar en intressent går det att då se över längre perioder, enligt förvaltningen finns det inget begränsning på ett år utan det är fullt möjligt att se över längre perioder om intresse finns, säger Halvarsson.

Robert Halvarsson svarar på Niklas Wikströms (L) uttalanden om en kommunal satsning.

Ser gärna samverkan

Han ser med oro på hur allt fler skidbackar i de södra delarna av länet har det tufft, och ser gärna ett gemensamt helhetsgrepp med samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Något som kräver rejält med arbete.

– Alla anläggningar och kommuner står inför olika typer av utmaningar. Jag är helt säker på att alla gör precis vad de kan för att skidåkningen fortsatt ska kunna bedrivas.

Inget att ta ställning till

För att utöka satsningar krävs dock mer ekonomiska resurser, något som inte går att omfördela när budgeten redan är satt.

– Under budgetförhandlingarna upplevde jag inte att det fanns någon uttalad satsning från Liberalerna på just det här området. Om det handlar om att påverka den här skidsäsongen som ligger framför oss kommer de här förslagen lite för sent, säger Halvarsson.

– Däremot ser vi positivt på att det finns så många som brinner för vintersporten, och kommer självklart titta fördomsfritt på alla motioner som kommer in. Men än så länge har det inte kommit in någon.