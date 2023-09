Sparbesluten: Toppchefen köps ut – konsultkostnader uppe i miljonbelopp

Kommunen fortsätter med sitt omfattande spararbete.

Samtidigt har det lett till att Storfors chef för särskilda boenden har blivit utköpt – för nio månadslöner.

Dessutom har kommunen lagt nästan 1,4 miljoner kronor på konsulthjälp.

NWT har i en rad artiklar rapporterat om det intensiva spararbetet i Storfors kommuns vård och omsorg. Totalt ska det sparas cirka 25 miljoner kronor.

I våras inleddes arbetet och det fick snabbt effekter. Chefen för sjuksköterskorna och chefen för hemtjänsten blev utköpta.

Fackförbundet Kommunal var kritiska och många i personalen var oroliga.

I början av sommaren kunde NWT också avslöja att 16 undersköterskor skulle sägas upp efter att arbetsuppgifter överförts från den personalgruppen till en annan.

– Den processen har nu genomförts, säger kommunchefen Johan Rosqvist.

Johan Rosqvist, kommunchef i Storfors kommun.

Det var främst inom verksamheten särskilda boenden – där nya scheman hade tagits fram – som underskötersketjänsterna försvann.

Nu har också chefen för särskilda boenden blivit utköpt, vilket SVT Värmland var först med att berätta. Chefen får nio månadslöner i överenskommelsen. Totalt handlar det om 470 700 kronor.

NWT har varit i kontakt med chefen som inte vill kommentera överenskommelsen. Det vill inte Johan Rosqvist heller, man han säger att den kommer som en följd av att man arbetat fram en ny organisation ”som ska vara bättre anpassad”.

– Vi har gått igenom hela verksamheten och strukturen för socialtjänsten är förändrad. Förslaget är att vi ska ha tre enhetschefer i stället för sju. Det är det förslaget som håller på att MBL-förhandlas och ska upp till kommunstyrelsen, säger Johan Rosqvist.

”Det börjar trappas ner nu”

I samband med spararbetet inleddes våras togs en konsult in som chef över vård- och omsorgsverksamheten i Agneta Hugander. Ett beslut som fått skarp kritik då hon kostade 1 400 kronor plus moms per timme.

Totalt har hon nu kostat kommunen nästan 1,4 miljoner kronor.

– Men det börjar trappas ner nu. Vi är i sluttampen på rekryteringen av en ny socialchef.

Har det varit värt att lägga 1,4 miljoner kronor på en konsult när ni behöver spara?

– Ja, och vi har ju inte haft någon verksamhetschef under den här tiden. Så den här kostnaden är inte särskilt överstigande den dryga miljon en verksamhetschef skulle kostat.

– Dessutom har vi tack vare att vi investerat i extern kompetens normaliserat våra kostnader mot övriga riket där vi tidigare låg cirka 20–25 miljoner högre än jämförbara kommuner.

Spararbetet omfattar även individ- och familjeomsorgen där 7,5 miljoner kronor ska sparas.

Kan det leda till uppsägningar?

– Ja, det kan inte uteslutas.

