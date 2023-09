Nu ska det avgöras - vilka lag lyfter och vilka faller platt

Nu ska allt avgöras.

Kan nykomlingen Granbergsdal sprattla till och rädda kontraktet i den östra femman, hur slutar heta derbyt mellan Villastaden och IFK Ölme i den östra sexan, säkrar årsfärska konstellationen Torsby/Västanvik seriesegern i damtrean och blir det Sommarro, Deje eller Råtorp 2 som går vinnande ur den galet tajta toppstriden i södersexan?

Håller Degerfors IF U:s Alexander Möller undan för jagande Sebastian Eales och Niklas Bengtsson i kampen om att bli Värmlands vassaste målgörare den här säsongen?

Frågorna är många inför helgen då de flesta av distriktsserierna avslutas. NWT försöker reda ut dem.

Efter att snöpligt ha missat uppflyttning ifjol har Forshaga nu inte haft något egentligt motstånd i serien. Niklas Bengtsson har haft en enorm säsong och dennes målskytte har bidragit stort. Laget är för första gången sedan 1959 klart för spel för spel på nationell nivå. Hertzöga spelade 2-2 mot Sunne under fredagskvällen och ser ut att ta hand om kvalplatsen. I botten ser det ut att bli kvalspel för Råtorp, även det fortfarande finns teoretiska chanser att nå säker mark. Värmlandsbro och Nyedshov får börja om i femman.

IF Örnen är för första gången på 20 år tillbaka i distriktsfotbollens finrum. Marcus Johanssons båda mål mot Arvika U senast säkrade seriesegern med en omgång kvar. Charlottenbergslaget har haft en uppåtgående trend de senaste åren och nu blir det fyran 2024. Kvalplatsen står mellan Säffle 2 och IFK Munkfors. Det räcker för Säffle att ta en poäng mot bottenlaget Högboda i sista omgången. I botten står det sedan länge klart att Värmskog får lämna, efter att hittills endast skrapat ihop fyra poäng. Kils AIK, som varit nära division 3-spel i närtid, kommer att få försöka kvala sig kvar. Kil har inte spelat på lägre nivå än division 5 sedan 1969.

IF Örnens Karl Bryntesson jublar över ett av sina mål under säsongen.

Stenhård toppstrid med tre lag på 37 poäng. Sommarro, med sylvasse målskytten Sebastian Eales (29 mål), sitter på leken i kraft av bäst målskillnad. Tabelltvåan Deje tar sig an Edsvalla på hemmaplan i sista omgången, alltmedan Sommarro och trean Råtorp möts i ett derby. Raffel på Älvkroken och Mariebergs IP att vänta. Klart att ÖDIK åker ur. Stefan Holms favoritlag har endast skrapat ihop tre poäng på 17 matcher. Märkligt nog via en vinst mot den aktuella serieledaren. I den här serien hittar vi årets mest målrika herrmatch i distriktet: Hammarö FK U-Norrstrand 4-12.

Perfekt dramaturgi i den här serien. Det vankas seriefinal i sista omgången. Serieledande Åmotfors tar sig an Mangskog hemma på Forsvallen och har två poäng tillgodo på konkurrenten. Åmotfors kunde ha stängt serien i senaste omgången, men var illa ute mot IFK Ås. Det blev till slut en poäng och formstarka Mangskog (17-2 i de tre senaste matcherna) fick vittring igen. Utgången känns helt öppen. Klart att Eskilsäter åker ur.

Division 7 Sydvästra

På förhand snackades det om Carlstad FC och återuppståndna Årjängs IF. Och så blev det. I de inbördes mötena vann serieledande CFC vårmatchen medan höstens uppgörelse slutade 3-3. En poäng skilde lagen åt inför slutomgången. Årjäng vann på walk over mot Borgvik. Men Carlstad FC säkrade seriesegern mot Kils AIK 2 (5-1) under fredagskvällen och är därmed tillbaka i sexan.