Karlstadsfredrikornas festliga 100-årsfirande

Det blev en fin jubileumskväll tyckte kretsmedlemmen Marianne Nilsson, Region Värmlands jämställdhetsstrateg, landshövding Georg Andrén, Fredrika Bremer-förbundets ordförande Camilla Wagner och kretsordföranden Monica Nordenström. Foto: Lena Sewall

Karlstadsavdelningen av Fredrika Bremer-förbundet fyller i år hundra år och kretsstyrelsen har hela året grubblat över hur man på bästa sätt ska hylla hundraåringen så fint och värdigt som möjligt.

Dagen har varit given. Fredrikadagen den 19 september har visserligen inget annat gemensamt med Fredrika Bremer än namnet men är den dag vi ofta lagt in ett program. Så också i år då den hundraåriga kretsen under festliga former firades på Residenset i Karlstad med bubbel, laxrörefyllda minikrustader, mingel, välkomsthälsning av landshövding Georg Andrén samt konsert med tidigare riksordföranden och jazzsångerskan Louise Lindfors och hennes medmusikanter på gitarr och saxofon.

Sex dagar kvar till jubileumskvällen. Nu har vi nog tänkt på allt tyckte styrelsen och avslutade sammanträdet med kaffe och äppelkaka. Fr v Brita Wiklund, Margareta Ohlsson, Heidi Kylin, Lis Nilsson, Monica Nordenström, Eva Lind och hunden Alaia. Foto: Lena Sewall

Dessutom medverkade nuvarande riksordföranden Camilla Wagner med information om det partipolitiskt och religiöst oberoende Fredrika Bremer-förbundet som sedan starten 1884 varit öppet för både kvinnor och män. Grundläggande för förbundet är att sprida kunskap om jämställdhetsfrågor och vara en viktig röst och remissinstans i den offentliga debatten om jämställdhet. Och genom att ge ut tidningen Hertha, som Camilla Wagner inte utan stolthet kunde påpeka är världens äldsta feministiska tidskrift! Dessutom förvaltar förbundet ett antal stiftelser, genom vilka förbundet stöttar goda initiativ och behövande individer genom att årligen dela ut stipendier.

Fredrika Bremer (1801–1865) var romanförfattare, samhällsdebattör och en feministisk pionjär. Hon är mest känd för att ha infört den realistiska romanen i Sverige och för att hennes roman Hertha bildade opinion för lagen som gav kvinnan rätt att bli myndig vid 25 års ålder, berättade kretsordföranden Monica Nordenström.

Som författare blev Fredrika Bremer tidigt känd och uppskattad av sin samtid. Hennes böcker översattes snabbt till engelska, tyska och franska. Hon gjorde ensam långa resor i Europa där hon bland annat fick audiens hos påven, till Palestina där hon i 60-årsåldern färdades på åsna från Haifa till Jerusalem (mer än tre decennier före Selma Lagerlöf och Sophie Elkan!) samt till Kuba och USA där hon blev oerhört populär och jämställdes med Charles Dickens.

Fredrika Bremers största dröm var och är tyvärr fortfarande utopisk, konstaterade Monica. En fredlig värld där alla människors lika värde är en självklarhet. Hon menade att först när män och kvinnor har lika rättigheter och skyldigheter och delar på ansvaret i familjen och samhället kan det bli balans.

1884 bildades Fredrika Bremer-förbundet i Stockholm. Värt att notera är att den första ordföranden var en man.

Karlstadskretsen är en av förbundets 14 lokala kretsar, som själva arrangerar programverksamhet och bedriver påverkansarbete, I Kristinehamn finns en nyuppstartad krets medan arvikakretsen från 1905 för några år sedan uppgick i Karlstadskretsen.

En viktig kvinna att lyfta fram för Karlstadskretsen är Gerda Hellberg som tillsammans med andra aktiva kvinnor bildade kretsen 1923. Som 18-åring var hon en av de 10 kvinnor som den terminen togs in på Uppsala universitet där hon genast var med och bildade en radikal studentförening för studentskor. I Uppsala träffade hon också Mauritz Hellberg. De kämpade båda för allmän rösträtt, hon framför allt för kvinnlig rösträtt.

I Karlstad där Mauritz blev chefredaktör för Karlstads-Tidningen kämpade de vidare i rösträttskampen. Gerda i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som samlade kvinnor i hela Sverige. 1919 vanns striden och 1921 fick kvinnor äntligen rösta som sista land i Norden.

Margareta Ohlsson och Louise Lindfors provsmakar krustaderna, fyllda med varmrökt lax mixade med färskost, smetana, lite citronsaft och peppar till en slät och fin mousse. Väldigt enkelt och lätt att göra. Foto: Lena Sewall

När LKPR lades ner fanns FBF-kretsarna för de många kvinnor som fulla av iver ville fortsätta förändringsarbetet. Medlemmarna strömmade till och ända in på slutet av 1950-talet uppgick medlemsantalet i Karlstadskretsen till omkring 400 fredrikor.

Under de gångna hundra åren har mycket hänt i kretsen.

Högt upp på listan har rätten till utbildning och kvinnligt yrkesutövande stått liksom samhällsfrågor av alla slag och även Sveriges engagemang i världen. Av inbjudna föreläsare kan nämnas FN-ambassadören Agda Rössel, konsumentupplysaren Willy Maria Lundberg samt författarna Katarina Taikon och Ulla Isaksson liksom på senare år Ulrika Knutson, Yvonne Hirdman och Ebba Witt Brattström. Intressanta utflykter och studiebesök har gått till Ellen Keys Strand och Kvinnomuseet i Kongsvinger.

Jämställdhet och samarbete är fortfarande viktiga områden inom kretsen och förbundet. Karlstadskretsen hade under några år en manlig ordförande, Per Henrik Magnusson, som länge också ingick i riksförbundets styrelse. Och Karlstadskretsen kan årligen dela ut stipendier till kvinnliga medicine studeranden från Värmland ur konsulinnan Julie Geijers (1881–1971) minnesfond.

Bortåt sextio Karlstadsfredrikor och -fredrikar med vänner hade samlats för att fira den hundraåriga karlstadskretsen. Foto: Lena Sewall

I oktober går en resa till Glava där ensemblen Kvinntätt spelar musik av kvinnliga kompositörer. I november är kretsen medarrangör till ett program med Ebba Witt Brattström på Karlstads stadsbibliotek. Och som vanligt avslutas året med den traditionella julgröten.

Lite speciellt för karlstadskretsen är nämligen att program- och medlemskvällarna ofta avslutas med en supé tillagad av styrelseledamoten Margareta Ohlsson. Ett av de bakverk Margareta bjudit på är hennes alldeles ljuvliga stjärnkatalaner. På senaste styrelsemötet gjorde min egen äppelkaka stor succé. Här kommer recepten.

Krustaderna var fyllda med varmrökt lax som mixats med färskost, smetana, lite citronsaft och peppar till en slät och fin mousse. Väldigt enkelt och lätt att göra. Foto: Lena Sewall

Godare kaka kan man bara inte tänka sig och inte mer dekorativ heller än Margareta Ohlssons stjärnkatalaner. Foto: Lena Sewall

Margaretas ljuvliga stjärnkatalaner Till 12-14 katalaner: 150 g smör 3,5 dl vetemjöl (210 g) 0,75 dl Maizena majsstärkelse 1 tsk vaniljsocker 0,5 dl florsocker Fyllning: 50 g skållad och skalad sötmandel 300 g mandelmassa 50 g rumstempererat smör rivet skal av 1 citron Till utbakning: Smör till formarna 0,5 dl vetemjöl Garnering: Florsocker Så här gör man: Skär smör i tärningar och blanda samman med mjöl, majsstärkelse, vaniljsocker och florsocker. Låt degen vila kallt minst 1 timme. Sätt ugnen på 175 grader. Smörj och mjöla aluminiumformar. Rosta mandeln till fyllningen i torr stekpanna under omröring 2-3 minuter. Grovhacka den. Riv mandelmassan grovt. Blanda mandel och mandelmassa med smör och citronskal. Spara ca en fjärdedel av degen till stjärndekoren. Dela resterande deg i 12–14 bitar och tryck ut den i formarna. Fördela fyllningen i formarna och platta till. Kavla ut degen till stjärnorna ca 2 mm tjock på väl mjölat bakbord. Ta ut stjärnor med pepparkaksmått och lägg en stjärna på varje kaka. Grädda kakorna mitt i ugnen ca 20 minuter. Ta kakorna ur formarna när de svalnat. Pudra över florsocker. Ska kakorna frysas pudras florsockret över sedan de tagits fram för servering.

Den mandelmassesmakande äppelkakan är underbart god! Foto: Lena Sewall