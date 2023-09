Livet pågår även i lågkonjunktur, vi blir förälskade och flyttar ihop, vi blir föräldrar, vi gifter oss, skiljer oss och vi dör. Det är lätt att känna att det kan bli lite mycket, på en och samma gång och av allt. Tänk vad gött om man kunde skaffa sig en pausknapp. En stor en, alltid lättillgänglig och ergonomiskt riktig. En som är lätt att förstå, så att inte även den blir ett jädra projekt.

Vill du installera din senaste livsuppdatering? NEJ, tack. Här trycker vi på paus. Jag har lite annat för mig just nu. Håller precis på att försöka förstå det här med koranbränningarna och dessutom behöver jag köpa höstjackor till barnen och planera veckans matinköp och komma igång med träningen och vårda mina relationer och svara på tre veckor gamla sms och kanske ta en dusch.

Jag kan dessvärre inte tipsa er om något företag som säljer den här typen av livsförändrande pausknappar, jag har ännu inte hittat någon pålitlig leverantör. Det jag däremot kan göra är att komma med några goda råd som kan göra att livets ofrånkomliga uppdateringar laggar något mindre och att den nyinstallerade programvaran blir något mer användarvänlig.

I tider av ekonomisk påfrestning är det fort gjort att ta fram sitt kreditkort och därefter skaffa sig några fler kreditkort för att finansiera det första kreditkortet. En välkänd form som kallas för ond cirkel.

I en bodelning mellan makar fördelas som regel parternas nettotillgångar 50/50. För att detta ska vara möjligt krävs att vardera makes tillgångar överstiger dennes skulder. För det fall att någon make har mer skulder än tillgångar går denne make in med 0 kr i bodelningen. Om båda makar har mer skulder än tillgångar finns inget att bodela, vardera maken behåller sina egna tillgångar och skulder.

Om jag då är den som står på krediterna och ingenting finns att bodela kommer jag ensam att fortsatt stå på krediterna, trots att dessa har använts till gemensam konsumtion. Jag har då försatt mig i en situation där jag förutom att bli ensam med alla vanliga, allt mer stigande, kostnader även ensam måste ansvara för alla upptagna krediter. Bittert.

” Om krediter måste tas upp för att klara av det allra mest nödvändiga, se då till att stå gemensamt på dessa. — Sara Hjalmarsdotter Gund

Det här kan låta främmande för vissa men betänk att du köpte din fastighet när priserna peakade och nu måste sälja när priserna är betydligt lägre. På det har ni båda CSN-lån och ett lån på en bil som har minskat i värde i högre takt än lånet. Det här är varken ovanligt eller konstigt. Det är såhär vi har kunnat leva, fram till nu.

Mitt råd är därför: om krediter måste tas upp för att klara av det allra mest nödvändiga, se då till att stå gemensamt på dessa. Ansvaret för betalningen kommer då fortsatt att delas er emellan, även efter en separation. Åtminstone i princip.

Av samma anledning: se till att stå som gemensamma ägare till det som ni faktiskt äger gemensamt.

” Stanna upp, avsätt tid, se över er situation och agera för ett mer rättvist system. — Sara Hjalmarsdotter Gund

När familjelivet rullar på och det ska handlas mat och kläder och titta vilken fin gardin och skjutsas och hämtas och tankas och köpas presenter och bjudas på kalas. Ja, då är det lätt att det blir fort men fel. Nu mer än någonsin är det viktigt för både er och er relation att ni fördelar utgifterna rättvist er emellan. Låt inte en av er stå för konsumtionsartiklar och den andra stå för inköp av kapitalvaror och/eller placera pengar på börs eller räntebärande konto. Stanna upp, avsätt tid, se över er situation och agera för ett mer rättvist system rörande gemensamma utgifter och sparande. Just do it. Ägande ger makt. Och makten i ett sparande på ISK-konto är oftast större än makten i ägg, mjölk, mjöl och kattsand. Om man inte är riktigt kreativ.

Någon paus-knapp finns inte, livet kommer att rulla på som livet alltid gör. Förändringar kommer att ske. Se till att ta hand om varandra och gemensamt tänka efter före. På så vis behåller ni en viss kontroll i en tid som tycks oss allt mer okontrollerbar. Jag tror att det kallas för att göra det bästa av situationen. Och en sådan knapp har vi alla tillgång till.

Du måste ofrånkomligen installera din senaste livsuppdatering. Vill du göra det bästa av situationen? JA, tack. Bring it on.