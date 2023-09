Att förebygga utbrändhet

I dagens samhälle, där saker helst ska ske nyss, blir utbrändhet allt vanligare. Förr pratade vi mycket om att man har ”gått in i väggen” och det sågs, tyvärr, ofta på som att man var vek eller än värre – lat.

Som tur är så vet vi idag betydligt bättre om hur det mänskliga psyket fungerar och hur det i förlängningen också påverkar våra kroppar. Det bästa med det är att vi faktiskt kan göra något åt det!

Utbrända medarbetare lider allt som oftast av emotionell utmattning, brist på energi och/eller känner sig överväldigade av sin arbetssituation. Det är inte ”bara” individen och dennes hälsa och välbefinnande som påverkas negativt, utan även organisationens som helhet – dess prestationer, arbetsklimat, stämningen i arbetsgruppen, arbetsbördan på övriga anställda – you name it – alla inom organisationen lider av detta.

För att bygga en framgångsrik och hållbar organisation är det helt avgörande att man prioriterar och investerar i förebyggande åtgärder för att förhindra att man hamnar i den fällan. Genom att skapa och bibehålla en frisk arbetsmiljö och implementera strategier för att hantera stress och utmattning kan vi undvika att medarbetare bränns ut och istället främja deras engagemang och välbefinnande. Det är så vi skapar framgångsrika företag som håller i längden.

För ett tag sedan kontaktades jag av ett företag, där en handfull anställda klampade med stormsteg mot utmattning. En av dem som var allra närmast utmattning var en nyckelperson i företaget. Hade denne blivit sjukskriven så hade inte bara hen och hens familj blivit lidande, utan företaget hade även förlorat ett kontrakt värt ett 10-tal miljoner kronor.

Under en månads tid arbetade vi intensivt tillsammans för att få rätsida på situationen.

” Genom att öppna upp en dialog om psykisk ohälsa och utmattning arbetade vi med att minska stigmat kring dessa ämnen — Jülyet Fahlin

Det första vi arbetade med var att som organisation erkänna att utbrändhet är ett reellt problem och att det kan drabba vem som helst. Att bortse från det eller blunda för tecken på utbrändhet är inte bara oansvarigt, utan kan också leda till kostsamma konsekvenser för både medarbetare och organisationen i stort. Genom att öppna upp en dialog om psykisk ohälsa och utmattning arbetade vi med att minska stigmat kring dessa ämnen i arbetsgruppen samt uppmuntra till lyhördhet och tidigare intervention.

En annan del vi arbetade med var att organisera arbetet på ett sätt som främjar balans och återhämtning. För att undvika överbelastning och utbrändhet såg vi till att arbetsbördan fördelades på ett jämnt och realistiskt vis. Vi införde också regelbundna pauser och skapade förutsättningar för att alla inom organisationen kunde ta ut en längre sammanhängande semester, vilket möjliggjorde återhämtning och avkoppling. Flexibla arbetstider och möjligheter till deltid eller distansarbete sågs också över och implementerades, vilket visade sig vara ett vinnande koncept för företaget, då det effektivt minskade stressnivån och gav medarbetarna större kontroll över sin egen arbetsmiljö.

Vad blev effekten av dessa åtgärder?

Personalen uppger att de trivs bättre än någonsin på företaget. De anställda har kommit närmre varandra. Samtliga anställda uppger att de känner att deras arbete är betydligt mer värdefullt och givande än innan.

Såhär sex månader senare kan jag också glatt meddela att hela personalstyrkan fortfarande arbetar kvar och ingen har sjukskrivits. De meddelade mig dessutom att de gjort sitt bästa kvartal hittills under sina 17 år som verksamma.

” Chefer och ledare spelar en avgörande roll i att förebygga utbrändhet. De bär ett stort ansvar och måste vara närvarande och lyhörda — Jülyet Fahlin

Nyckelpersonen då?

Jodå, hen är också kvar. Likaså kontraktet på ett 10-tal miljoner.

Chefer och ledare spelar en avgörande roll i att förebygga utbrändhet. De bär ett stort ansvar och måste vara närvarande och lyhörda gentemot medarbetare, uppmuntra till öppen kommunikation och erbjuda stöd och resurser för att hantera stress. Utbildning och vägledning kan vara värdefulla verktyg för chefer i deras arbete med att utveckla sin förmåga att identifiera och stötta medarbetare som befinner sig i riskzonen för utbrändhet.

Organisationer behöver främja en kultur som värdesätter balans mellan arbetsliv och privatliv. Genom att uppmuntra till fritidsaktiviteter, träning och hälsosamma vanor kan medarbetarna bygga upp motståndskraft mot stress och utmattning.

Kontentan:

Skapa en företagskultur där stress och utmattning inte är tabubelagt.

Se till att såväl ledare som anställda är lyhörda på sina och andras behov.

Skapa goda förutsättningar för återhämtning.

Gör utrymme för anpassningar i form av arbetstid, arbete hemifrån och inplanerade pauser i arbetet.

Ta professionell hjälp med att skapa en bättre arbetsmiljö.

Gör det här, så garanterar jag att er organisation kommer frodas och växa sig starkare.

Ni kan tacka mig sen!

Jülyet Fahlin

Vd Potentialverket, Karlstad