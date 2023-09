Det är inte etablerade namn som Taylor Swift och Sven-Ingvars som tar plats bland skivbackarna när Stora Coop Bergvik nu blir med välsorterad skivavdelning.

Nej, när skivbolaget Coop Records Gotland ynglar av sig till Karlstad kommer de mest ovanliga saker att visas upp i den mest vanliga miljön.

När Martin Kristensson kom på idén att bredda fisk- och skaldjursavdelningen på Coop i Visby med ett kurerat sortiment av litteratur och musik förvandlades snabbt undrande frågetecken till hurrande utropstecken.

Nu ynglar idén av sig till Värmland och Stora Coop Bergvik.

– På samma sätt som magen måste ha mat, måste även hjärnan ha det, förklarar Martin Kristensson som för åtta år sedan tog initiativet till Coop Records Gotland.

– Jag och en kollega konstaterade att det sög att bara hålla på med hushållspapper och leverpastej hela dagarna. Så vi presenterade idén om sälja nyproducerad vinyl för ledningen i Visby. De tyckte först det var jätteweird.

Men Martin Kristensson fick grönt ljus och började så smått med den nya avdelningen som direkt rönte stor uppmärksamhet och växte. Med åren har Coop Records Gotland blivit en snackis och har bland annat utsetts till ”Årets uppstickare” inom handeln.

– Vi bryter stereotyper och normer. Det startade som ett slags revolt, fortsätter Martin Kristensson.

– Idén landade i god jord, Coop Gotland förstod snabbt att det här gjorde oss unika. Inte minst i konkurrensen med Ica. Det här handlar om så mycket mer än vinylplattor, det påverkar även personal, matsortiment och annat. Vi visar dagligen upp de mest ovanliga saker i den mest vanliga miljön.

– Och det påverkar folk! Det visar återigen att mångfald är bättre än enfald. Man behöver inte handla slentrianmässigt, det går att upptäcka nya saker.

Mattias Kristensson från Coop Records Gotland diskuterar vinylutgåvor med Kent Jansson som ansvarar för Värmland Coop Records Gotland. Foto: Carl Edlom

Från Babben till Bathory

NWT besöker Stora Coop på Bergvik i Karlstad när Martin Kristensson, kollegan och författaren Tim Lohse Björkfäll samt Kent Jansson börjar fylla på de ännu tomma skivhyllorna. Här ryms utgåvor med så vitt skilda akter som Babben Larsson och black metalbandet Bathory. Det ljusskygga hårda går hand i hand med det folkliga. En viktig del av tanken är att sortimentet ska ha spets.

– Vi vill inte uppfattas som snobbiga elitister, förklarar Martin Kristensson.

– Men en ny Springsteenplatta är inte intressant för oss, den kan man få tag på överallt. Vi har det mest spetsiga och smala sortiment som finns vad gäller plattor och böcker i Sverige. Vi – som är de dumma kusinerna från landet – knäpper det kreddiga utbudet i Stockholm på näsan.

Stolt deklarerar han:

– Och det är en sådan otrolig triumf! Ska man ha grejer för den riktiga finsmakaren, får man åka till Visby. Eller nu snart till Karlstad.

Kent Jansson, Martin Kristensson och Tim Lohse Björkfäll förenas i musikintresset. Foto: Carl Edlom

Egenproducerat och väl valda favoriter

Coop Records Gotland säljer musik och litteratur som de själva ger ut och kompletterar med andra titlar som väljs med fingertoppskänsla. Den värmländska filialen ska till en del bli autonom och släppa egna titlar med moderskeppet på Gotland som ledstjärna. Bland annat kommer Karlstadsbandet Sparzanza att släppa material på etiketten med den glada dödskallen. Bandets basist Johan Carlsson var den som tipsade Coop Bergvik om det som hände i Visby.

– Vi kände direkt att vi ville vara med, säger Kent Jansson som ansvarar för Värmland Coop Records Gotland.

Engagemanget är starkt. Kent Jansson visar upp sin alldeles purfärska tatuering med Coop Recordsloggan och Martin Kristensson grämer sig lite över att hans är mindre. Foto: Carl Edlom

Han har ett gediget musikintresse, inte minst i sitt omfattande samlade av musik och prylar rörande det amerikanska bandet Kiss.

– Efter ett besök i Visby började planerna på en värmländsk motsvarighet ta form. Nu startar vi den här veckan, men sedan kommer vi se till att det händer saker löpande.

”Selma och Årjängstrollet är bland det coolaste ni har i Värmland”, säger Martin Kristensson och visar Semlas ansikte på en batikfärgad tygpåse. Påsarna med Selma och Årjängstrollet görs för hand med screentryck. Foto: Carl Edlom

Under torsdagen ska avdelningen invigas med både konst och musik.

– Vi kommer att satsa på det värmländska så mycket som möjligt, fortsätter Kent Jansson.

– Det finns mycket kultur här, det finns band överallt.

Avdelningen med skivor och böcker ligger alldeles vid ingången till Stora Coop på Bergvik. Foto: Carl Edlom

Många av Coop Records Gotlands utgivningar har en koppling till Värmland. En bidragande kraft är den värmländske musikern Mattias Bärjed som har ett förflutet i The Soundtrack of Our Lives och Karlstadsbandet Nymphet Noodlers. På senare år har han skrivit filmmusik till bland annat ”Gentlemen”, som gav honom en guldbagge, och SVT:s ”Händelser vid vatten”. Sedan några år bor han i Visby och är stammis på den lokala Coopbutiken. Flera av hans alster är utgivna på vinyl av Coop Records.

– Jag såg Martin i Visby då och då. Han gick omkring med stora Grateful Dead-tygmärken på jackan, berättar Mattias Bärjed.

– En dag när jag handlade på Coop presenterade han sig och berättade att han kände igen mig från Soundtrack of Our Lives.

De blev snabbt goda vänner.

– Jag har tipsat Martin om folk jag känner som jag tycker gör bra grejer. Och han har gillat det han har hört. Martin är underbar. En fritänkare. Väldigt orädd. En otroligt passionerad konstälskare. Grunden i allt är kärleken till musik.

Utöver Mattias Bärjed och Nymphet Noodlers har labeln gett ut värmländska Kallt drag, Tomas Eriksson, David Liljemarks Felched By The Goat och två skivor skapade av Martin ”Konie” Ehrencrona.

Värmland Coop Records Gotland invigs bredvid fruktavdelningen på Stora Coop Bergvik i Karlstad den 28 september kl 11:06.